Экспортеры втрое нарастили продажи валюты на фоне высоких цен на нефть

На фоне дополнительного притока валюты от экспортеров рубль в апреле укреплялся, отыграв 7,9% у доллара и 6,7% у юаня по сравнению со значениями марта, отмечается в обзоре. В мае тенденция сохранилась: согласно официально установленным курсам ЦБ, с начала месяца рубль укрепился к доллару еще на 1,4%, а к юаню — на 1%. Новый виток усиления рубля случился на фоне все еще высоких цен на нефть, а также гораздо более низких объемов покупок валюты и золота со стороны Минфина по бюджетному правилу, чем ожидали аналитики. Так, министерство анонсировало сделки на&э 5,8 млрд руб. в день, в то время как эксперты ожидали покупок не менее чем на 15,7 млрд руб. ежедневно.