В апреле крупнейшие российские экспортеры втрое нарастили продажи валюты на фоне высоких цен на нефть, следует из приложения к «Обзору рисков финансовых рынков» Банка России. Чистый объем таких сделок от 29 крупнейших компаний составил $7,2 млрд против $2,4 млрд в марте.
Апрельские продажи стали максимумальными с октября 2025-го: тогда экспортеры за месяц реализовали валюты на $8,2 млрд., следует из статистики. Объемы продаж валюты начали снижаться, после того как в конце октября прошлого года США ввели санкции в отношений двух крупнейших российских нефтеэкспортеров — «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Уменьшению экспортной выручки способствовало снижение цен на нефть и рост дисконтов на российскую Urals по отношению к стоимости Brent. Минимальные продажи валюты экспортерами были зафиксированы в марте — $2,4 млрд.
Увеличение объема валютных операций российских экспортеров в апреле произошло на фоне роста цен на нефть, который начался с марта из-за конфликта на Ближнем Востоке. Так как выручка на внутренний рынок поступает с лагом, фактические продажи экспортеров в апреле отражали подорожание нефти в марте. В марте средняя цена барреля российской нефти Urals составляла $77, а в феврале — $44,59, следует из данных Минэкономразвития.
Рост цен на нефть в целом повлиял на продажи валюты всеми нефинансовыми компаниями. «На фоне удорожания нефти в марте продажи со стороны нетто-продавцов — нефинансовых компаний в апреле выросли в два раза, до $29,8 млрд», — указал ЦБ. Это максимальный объем с августа 2025 года (более ранней статистики регулятор не приводит), следует из приложения к обзору Банка России.
«Покупки валюты со стороны нетто-покупателей — нефинансовых компаний выросли на 27%», — отмечается в обзоре. Показатель увеличлся с 0,9 трлн до 1,2 трлн руб. «Спрос на валюту со стороны физических лиц на рынке спот продолжил расти», — также указал Банк России. В апреле физлица купили валюты на 108 млрд руб., что выше значений апреля 2024-го и 2025-го — 95 млрд и 68 млрд руб. соответственно. Основными нетто-покупателями валюты были российские банки, указали в ЦБ.
«В апреле фактическая цена на нефть марки Urals сложилась на уровне 94,9 долл. США за баррель, что на 23% выше цены марта. Это будет способствовать дополнительному притоку валюты на рынок в мае», — спрогнозировали в Банке России.
На фоне дополнительного притока валюты от экспортеров рубль в апреле укреплялся, отыграв 7,9% у доллара и 6,7% у юаня по сравнению со значениями марта, отмечается в обзоре. В мае тенденция сохранилась: согласно официально установленным курсам ЦБ, с начала месяца рубль укрепился к доллару еще на 1,4%, а к юаню — на 1%. Новый виток усиления рубля случился на фоне все еще высоких цен на нефть, а также гораздо более низких объемов покупок валюты и золота со стороны Минфина по бюджетному правилу, чем ожидали аналитики. Так, министерство анонсировало сделки на&э 5,8 млрд руб. в день, в то время как эксперты ожидали покупок не менее чем на 15,7 млрд руб. ежедневно.