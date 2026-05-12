Доктор Мясников призвал россиян не демонизировать колбасу

Российский врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян не демонизировать колбасу из-за того, что в 2015 году Всемирная организация здравоохранения причислила ее к канцерогенам и поставила в один ряд с такими веществами, как алкоголь и табак.

— Потом врачи пытались объяснить, что это не совсем так, это просто признание того, что колбаса может вызывать онкологию. Но демонизировать колбасу не надо, — отметил специалист в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Он уточнил, что этот продукт приносит определенную пользу организму — в частности, он является источником белка. При покупке колбасы Мясников порекомендовал обращать внимание на ее состав: чем меньше в ней добавок и усилителей вкуса, тем она безвреднее.

В свою очередь врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева рассказала, что колбаса и ветчина представляют опасность для здоровья, поскольку в их составе содержатся нитриты и консерванты, которые способны повреждать кишечник и повышать риск онкологических заболеваний.