Исторический гол: Россиянин Нефедечев забил первый мяч в аргентинском футболе

Совсем недавно Life.ru взял у футболиста Антона Нефедечева интервью, в котором узнал все подробности его вдохновляющей спортивной истории и создания того самого русского клуба Deportivo Moscu в Аргентине. Он рассказал, что, когда в 2024 году запускал проект, всё казалось дерзкой авантюрой — достаточно постучаться, и тебя заявят в аргентинскую систему. Однако наивность разбилась о реальность: вместо быстрого старта клуб с 2026 года начинает долгий путь снизу, а расходы при этом уже выросли в четыре раза.