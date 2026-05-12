В Свердловской области создадут культурно-просветительский центр для детей

Детский культурно-просветительский центр появится на базе Дома культуры в селе Ницинском Свердловской области. Эту площадку отобрали по итогам всероссийского конкурса, который проводился по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
Центр разместят на втором этаже дома культуры. Он станет точкой притяжения для детей из Ницинского и соседних сел. Главная задача проекта — обеспечить передачу народных традиций детям через живой опыт и творчество.
Пространство центра разделят на три зоны — игровую, развивающую и творческую. В программы для дошкольников войдут сказки, музыка и тактильные игры с натуральными материалами. Младшеклассники смогут освоить ткацкий станок, лепку и роспись деревянной игрушки. Для подростков обустроят пространство, где они смогут создавать свои проекты по истории родного края.
Как отметили в Министерстве культуры Свердловской области, открытие сельского культурно-просветительского центра для детей обеспечит равный доступ к интересному и разнообразному досугу. А передача культурного наследия, в частности, традиций ручного ткачества, поспособствует сохранению народных промыслов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.