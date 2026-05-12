В Свердловской области создадут культурно-просветительский центр для детей

Пространство центра разделят на три зоны — игровую, развивающую и творческую. В программы для дошкольников войдут сказки, музыка и тактильные игры с натуральными материалами. Младшеклассники смогут освоить ткацкий станок, лепку и роспись деревянной игрушки. Для подростков обустроят пространство, где они смогут создавать свои проекты по истории родного края.