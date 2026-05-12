Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детсады распустят, школы Волгограда отправят на дистант с 15 мая

Общеобразовательные учреждения, расположенные на территориях Дзержинского, Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда, отправят на дистанционный.

Общеобразовательные учреждения, расположенные на территориях Дзержинского, Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда, отправят на дистанционный формат работы в связи с трехдневным отключением воды. Об этом вечером 12 мая сообщили в администрации Волгограда.

— Ресурсоснабжающая организация с 15 по 17 мая проведет масштабные работы по ремонту оборудования на водоочистном сооружении и инженерных сетях в трех районах города. На время работ учащиеся школ, попадающих в зону ограничения водоснабжения, будут переведены на дистанционное обучение. Работа детских садов будет приостановлена, однако в ряде из них организуют дежурные группы, — говорится в сообщении администрации Волгограда.

Уточнять информацию о том, попадает ли та или иная школа или детский сад в зону отключения, а также формат работы необходимо дополнительно в администрациях учреждений.

Напомним, что за три дня специалисты Концессий планируют провести капитальный ремонт на очистных Тракторозаводского района. Последние такие работы проводились 9 лет назад.