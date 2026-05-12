Детсады распустят, школы Волгограда отправят на дистант с 15 мая

— Ресурсоснабжающая организация с 15 по 17 мая проведет масштабные работы по ремонту оборудования на водоочистном сооружении и инженерных сетях в трех районах города. На время работ учащиеся школ, попадающих в зону ограничения водоснабжения, будут переведены на дистанционное обучение. Работа детских садов будет приостановлена, однако в ряде из них организуют дежурные группы, — говорится в сообщении администрации Волгограда.