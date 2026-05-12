В Забайкалье производитель окон увеличит выпуск продукции

Компания «Максимум», выпускающая в Забайкальском крае окна и алюминиевые конструкции, увеличит производство продукции благодаря новому оборудованию, приобретенному за счет господдержки, сообщили в министерстве экономического развития региона. Оказание помощи бизнесу — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Модернизацию производства предприятие проводит благодаря льготному займу от краевого фонда развития промышленности. Полученные средства были направлены на закупку современного оборудования: пил и модульного станка. Благодаря этому на предприятии планируют повысить качество продукции и увеличить объемы производства.
«В планах — дополнительно производить не менее 1050 квадратных метров изделий в год, что составляет 12% прироста к текущим объемам. Парк техники эксплуатировался с 2014 года, его уровень износа высокий и требовал обновления», — отметила министр экономики Забайкалья Жаргалма Бадмажапова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.