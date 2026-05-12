Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Забайкалье производитель окон увеличит выпуск продукции

Это станет возможным благодаря современному оборудованию, приобретенному за счет средств льготного займа.

Компания «Максимум», выпускающая в Забайкальском крае окна и алюминиевые конструкции, увеличит производство продукции благодаря новому оборудованию, приобретенному за счет господдержки, сообщили в министерстве экономического развития региона. Оказание помощи бизнесу — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Модернизацию производства предприятие проводит благодаря льготному займу от краевого фонда развития промышленности. Полученные средства были направлены на закупку современного оборудования: пил и модульного станка. Благодаря этому на предприятии планируют повысить качество продукции и увеличить объемы производства.

«В планах — дополнительно производить не менее 1050 квадратных метров изделий в год, что составляет 12% прироста к текущим объемам. Парк техники эксплуатировался с 2014 года, его уровень износа высокий и требовал обновления», — отметила министр экономики Забайкалья Жаргалма Бадмажапова.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.