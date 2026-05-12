Жена Овечкина опубликовала фото их сыновей в аэропорту

Супруга российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская во вторник, 12 мая, опубликовала фото с их сыновьями в аэропорту в окружении чемоданов и дорожных сумок.
По данным журналистов, Александр Овечкин прилетит в Москву в среду, 13 мая. Спортсмен будет находиться в пути на протяжении почти суток, передает ТАСС.
19 апреля владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис рассказал, что поддержит капитана команды и предоставит ему столько времени, сколько потребуется, чтобы определиться со своим будущим. Также Леонсис выразил благодарность клубу «Питтсбург» и лично канадскому хоккеисту Сидни Кросби, отметив, что его сотое противостояние с Овечкиным займет место в истории клуба.
14 апреля в Сети появилась информация о том, что Александр Овечкин переподпишет контракт с клубом еще на один год. При этом спортсмен все еще хочет сыграть за московское «Динамо». По неподтвержденным данным, хоккеист не видит проблем для того, чтобы остаться еще на один сезон в США, но приедет на родину, если этого сильно захочет его семья и окружение.