Жена Овечкина опубликовала фото их сыновей в аэропорту

14 апреля в Сети появилась информация о том, что Александр Овечкин переподпишет контракт с клубом еще на один год. При этом спортсмен все еще хочет сыграть за московское «Динамо». По неподтвержденным данным, хоккеист не видит проблем для того, чтобы остаться еще на один сезон в США, но приедет на родину, если этого сильно захочет его семья и окружение.