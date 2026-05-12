В Тюменской области модернизируют 3 лесных питомника

Три питомнических хозяйства в Голышмановском, Омутинском и Сорокинском лесничествах Тюменской области обновят в 2026 году, сообщили в департаменте лесного комплекса региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Питомники, в частности, оснастят новым оборудованием: тракторами и прицепами к ним, сеялками, фрезами, культиваторами, катками, мульчирователями, рыхлителями, скобами, плугами, разбрасывателями удобрений. Часть техники уже поступила в распоряжение лесных хозяйств. Речь идет, например, о прицепах. Поставки остальной техники ожидают в июле-августе 2026 года. Новое оборудование будут использовать для выращивания сеянцев сосны с открытой корневой системой.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.