Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три района Волгограда отключат от воды на три дня

С 15 по 17 мая в областном центре пройдут ремонтные работы на инженерных коммуникациях.

С 15 по 17 в трех районах на севере города-героя отключат воду для ремонта, ревизии и обслуживания водопроводных магистралей, предупреждает администрация Волгограда.

Проведение масштабных работ невозможно без отключения ресурса и сброса сточных вод. В связи с этим с полуночи 15 мая и до 12:00 17 мая жители Тракторозаводского, Краснооктябрьского и Дзержинского района останутся без воды. Для горожан, проживающих в этих районах, будет организован подвоз воды. Кроме того, из-за ограничений в подаче ресурсов школьники из образовательных учреждений этих районов будут переведены на дистанционный способ образования.

В общей сложности за эти три дня планируется привести в порядок или обновить 31 объект водоснабжения горожан.

А ранее стало известно, что ситуацией с отключением воды в Ленинском районе заинтересовался Александр Бастрыкин.