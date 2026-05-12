Три района Волгограда отключат от воды на три дня

Проведение масштабных работ невозможно без отключения ресурса и сброса сточных вод. В связи с этим с полуночи 15 мая и до 12:00 17 мая жители Тракторозаводского, Краснооктябрьского и Дзержинского района останутся без воды. Для горожан, проживающих в этих районах, будет организован подвоз воды. Кроме того, из-за ограничений в подаче ресурсов школьники из образовательных учреждений этих районов будут переведены на дистанционный способ образования.