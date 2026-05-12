«Очень высокая конкуренция»: идеи в акциях ретейла

Выручка X5 по итогам года может вырасти на более чем 10%, рентабельность — не ниже 6%, а чистая прибыль останется на сопоставимом уровне, рассказал старший аналитик по потребительскому сектору и электронной коммерции «Эйлер» Николай Ковалев. Сумма дивидендов компании за год может составить 350 ₽ на акцию с общей доходностью около 15%, рекомендация — «покупать».
По мнению старшего аналитика российского рынка акций Invest Heroes Степана Репина, объем общей выплаты X5 может оказаться еще выше — 380 ₽ на акцию с дивдоходностью около 17%. Эксперт придерживается негативного взгляда по акциям «Магнита» — бумаги предполагают высокие корпоративные риски, компания закрывается от инвесторов, дивиденды в прошлом году не выплачивались.
Менеджмент «Ленты», напротив, открыт к инвесторам, у компании стабильный бизнес с низким долгом. Основная ставка — на рост более 20% и потенциальные дивиденды в будущем, резюмировал Степан Репин. Сейчас этот игрок стремится быстро расти и консолидировать рынок, рекомендация — «покупать», соглашается Николай Ковалев. У «Ленты» есть все форматы, поэтому она может очень эффективно покупать региональные сети, добавил аналитик.