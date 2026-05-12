«Очень высокая конкуренция»: идеи в акциях ретейла

Выручка X5 по итогам года может вырасти на более чем 10%, рентабельность — не ниже 6%, а чистая прибыль останется на сопоставимом уровне, рассказал старший аналитик по потребительскому сектору и электронной коммерции «Эйлер» Николай Ковалев. Сумма дивидендов компании за год может составить 350 ₽ на акцию с общей доходностью около 15%, рекомендация — «покупать».