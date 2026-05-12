Ватерполистки нижегородского «Буревестника» успешно открыли полуфинальную серию

Сегодня в Евразийской ватерпольной лиге стартовала полуфинальная серия игр среди женских команд. Для выхода в финал необходимо выиграть два матча.
И первый шаг к заветной цели нижегородский «Буревестник» сделал очень уверенно. Нижегородки с самого начала захватили преимущество, позволив себе немного расслабиться только в заключительном периоде — 19:13 (3:1, 5:2, 7:4, 4:6).
У наших по три мяча на счету Марии Данилюк и Светланы Тростиной, по два раза отличились Дарья Савченко, Анастасия Адикова, Татьяна Черкасова и Владислава Нечаева, по голу у Марии Данилюк, Виктории Гуськовой, Дарья Бунаковой, Анна Арбузова и Дарья Клюева.
— Впечатления положительные. Первая половина игры прошла полностью под нашу диктовку. К сожалению, во второй половине не всё получалось, есть определённые моменты, которые будем рассматривать. Сами допускали ошибки, поддавшись на определённые провокации, не совладали с нервами. Но ничего страшного. Проведём работу над ошибками и в Златоуст поедем ещё крепче и сильнее, — отметил тренер «Буревестника» Илья Белый.
В другой паре «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» (Кириши) дома одержал волевую победу над «Евразией» (Первоуральск) — 9:7.
Ответные игры пройдут 16 мая.