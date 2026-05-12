Пассажиры рейса из США несколько часов летели «в никуда»

Пассажиры Delta Air Lines восемь часов летели «в никуда». Об этом сообщил портал Simple Flying.
Инцидент произошел 9 мая на рейсе из Атланты в Лагос. Экипаж вернулся в США из-за проблем, несмотря на возможность посадки в других аэропортах. Авиаперевозчик отменил второй вылет в этом направлении, вызвав задержки. Возможной причиной могли стать технические неисправности, хотя информация о них не была обнародована.
