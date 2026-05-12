Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузопоток по Северному морскому пути увеличился почти на 12 процентов

За первые четыре месяца этого года грузопоток по Северному морскому пути (СМП) вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 11,6%. В прошлом году в период с января по конец апреля по СМП было перевезено 10,4 млн тонн грузов, а в этом — 11,6 млн тонн. Такие данные опубликовал Росстат.

За первые четыре месяца этого года грузопоток по Северному морскому пути (СМП) вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 11,6%. В прошлом году в период с января по конец апреля по СМП было перевезено 10,4 млн тонн грузов, а в этом — 11,6 млн тонн. Такие данные опубликовал Росстат.

Если брать помесячную статистику, то относительно показателей прошлого года рост был устойчивым — на уровне 11−12%. С начала года, за исключением февраля, поставки оставались на уровне чуть более 3 млн тонн. В 2025 году ни в один из четырех первых месяцев грузопоток по СМП не достигал этого значения. Причем в этом году никаких крупных ориентированных на экспорт производств в Арктике запущено не было, как и не было расширения мощностей старых предприятий. Поэтому причины роста грузопотока приходится снова искать в геополитике.

Тенденция сегодня во многом связана с сохраняющимся высоким спросом на российский СПГ и постепенной переориентацией глобальных логистических цепочек, рассказал «РГ» генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Максим Данькин.

Инфографика «РГ» / Леонид Кулешов / Светлана Задера.

«Одним из факторов стала напряженность на Ближнем Востоке. Любая нестабильность в районе Ормузского пролива — а через него проходит значительная часть мировых поставок сжиженного природного газа (СПГ) — автоматически повышает интерес покупателей к альтернативным маршрутам поставок», — говорит Данькин.

Действительно, из-за блокады в районе Ормузского пролива Катар был вынужден остановить отгрузки своего СПГ на мировой рынок. Это около 20% мирового предложения — 6,5 млн тонн в месяц. Ресурс, по которому в этом году ожидался избыток предложения, неожиданно для всех оказался в дефиците. Крупнейший импортер катарского СПГ — Китай. Также серьезные поставки осуществлялись в Южную Корею, Италию и Бельгию.

В Арктике у нас есть два завода по производству СПГ — «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2». Предприятия находятся рядом, и вывозить с них продукцию можно только по СМП. Но мощности «Ямал СПГ» (около 19 млн тонн в год) полностью загружены уже несколько лет подряд, поэтому увеличение отгрузок с этого завода невозможно. А вот «Арктик СПГ-2» (мощностью 13,2 млн тонн в год) находится под санкциями США с ноября 2023 года. В прошлом году в период с января по конец апреля с завода отгрузок не фиксировалось, а вот в этом году, по данным Kpler, с предприятия было сделано 14 рейсов и отгружено приблизительно 1 млн тонн СПГ. Фактически весь прирост грузопотока по СМП дал «Арктик СПГ-2». Более того, дальнейшее увеличение поставок в этом году, если оно произойдет, может быть связано только с этим заводом. Других уже действующих проектов, способных быстро нарастить отгрузки по СМП, сейчас нет.

В прошлом году с «Арктик СПГ-2» было отправлено 1,17 млн тонн. Все отгрузки были сделаны в Китай. Поставки осуществлялись с июля по ноябрь, когда была возможна навигация по восточному маршруту СМП — через море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря в страны Азии. В этом году на фоне растущих цен на газ из-за конфликта на Ближнем Востоке стали возможны поставки по западному маршруту СМП — в обход Европы. И Китай, по-видимому, остается основным покупателем газа с подсанкционного проекта. Теоретически с июля, когда начнется навигация по восточному маршруту СМП, отгрузки могут увеличиться, но это будет зависеть от доступности танкеров-газовозов ледового класса Arc-7, количество которых ограниченно.

Рост грузопотока по Севморпути сегодня связан с высоким спросом на российский сжиженный природный газ.

А вот в среднесрочной перспективе нарастить грузопоток по СМП возможно не только за счет СПГ. Для увеличения грузопотока по СМП в правительстве рассматривались разные варианты. Например, доставка грузов до арктических портов по крупным рекам (Лена, Енисей и Обь). Также обсуждалась возможность расширения старых и строительства новых железных дорог в Арктической зоне, которые будут подходить к основным портам СМП. Говорили и про другой вариант — расширение самого маршрута до Большого Северного морского пути, чтобы он начинался в Санкт-Петербурге и заканчивался в Находке.

В итоге на последнем Восточном экономическом форуме было принято решение объединить эти проекты в Трансарктический коридор.

Как отметил вице-премьер Юрий Трутнев, сегодня фактически по СМП не доставляются грузы, которые находятся в континентальной части страны. Поэтому, чтобы поднять грузы к Северному морскому пути, необходимо построить железные дороги, провести дноуглубление, разобраться с экономикой, определить грузовую базу: что можно везти и какие преимущества эти перевозки предоставят экономике страны.

Сейчас над созданием плана развития Трансарктического транспортного коридора (ТТК) работает Минвостокразвития совместно с заинтересованными федеральными ведомствами и регионами. Как сообщил глава министерства Алексей Чекунков, план по созданию ТТК войдет в новую Стратегию развития Арктики до 2050 года. По его словам, в проекте документа планируется синхронизировать реализацию уже существующих и планируемых инфраструктурных проектов с развитием Трансарктического транспортного коридора и с образующимися грузами, основу которых составляют полезные ископаемые. По словам Чекункова, в июне проект будет представлен председателю правительства на Госкомиссии. Также ожидается, что его создание станет одной из важных тем Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке в сентябре.

Узнать больше по теме
Северный морской путь: арктический коридор будущего
Этот уникальный морской маршрут вдоль арктических побережий России привлекает внимание исследователей, бизнеса и политиков. Северный морской путь считается кратчайшей дорогой между Европой и Азией и постепенно превращается в глобальную транспортную артерию XXI века.
Читать дальше