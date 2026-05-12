Грузопоток по Северному морскому пути увеличился почти на 12 процентов

За первые четыре месяца этого года грузопоток по Северному морскому пути (СМП) вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 11,6%. В прошлом году в период с января по конец апреля по СМП было перевезено 10,4 млн тонн грузов, а в этом — 11,6 млн тонн. Такие данные опубликовал Росстат.
Если брать помесячную статистику, то относительно показателей прошлого года рост был устойчивым — на уровне 11−12%. С начала года, за исключением февраля, поставки оставались на уровне чуть более 3 млн тонн. В 2025 году ни в один из четырех первых месяцев грузопоток по СМП не достигал этого значения. Причем в этом году никаких крупных ориентированных на экспорт производств в Арктике запущено не было, как и не было расширения мощностей старых предприятий. Поэтому причины роста грузопотока приходится снова искать в геополитике.
Тенденция сегодня во многом связана с сохраняющимся высоким спросом на российский СПГ и постепенной переориентацией глобальных логистических цепочек, рассказал «РГ» генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Максим Данькин.
Инфографика «РГ» / Леонид Кулешов / Светлана Задера.
«Одним из факторов стала напряженность на Ближнем Востоке. Любая нестабильность в районе Ормузского пролива — а через него проходит значительная часть мировых поставок сжиженного природного газа (СПГ) — автоматически повышает интерес покупателей к альтернативным маршрутам поставок», — говорит Данькин.
Действительно, из-за блокады в районе Ормузского пролива Катар был вынужден остановить отгрузки своего СПГ на мировой рынок. Это около 20% мирового предложения — 6,5 млн тонн в месяц. Ресурс, по которому в этом году ожидался избыток предложения, неожиданно для всех оказался в дефиците. Крупнейший импортер катарского СПГ — Китай. Также серьезные поставки осуществлялись в Южную Корею, Италию и Бельгию.
В Арктике у нас есть два завода по производству СПГ — «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2». Предприятия находятся рядом, и вывозить с них продукцию можно только по СМП. Но мощности «Ямал СПГ» (около 19 млн тонн в год) полностью загружены уже несколько лет подряд, поэтому увеличение отгрузок с этого завода невозможно. А вот «Арктик СПГ-2» (мощностью 13,2 млн тонн в год) находится под санкциями США с ноября 2023 года. В прошлом году в период с января по конец апреля с завода отгрузок не фиксировалось, а вот в этом году, по данным Kpler, с предприятия было сделано 14 рейсов и отгружено приблизительно 1 млн тонн СПГ. Фактически весь прирост грузопотока по СМП дал «Арктик СПГ-2». Более того, дальнейшее увеличение поставок в этом году, если оно произойдет, может быть связано только с этим заводом. Других уже действующих проектов, способных быстро нарастить отгрузки по СМП, сейчас нет.
В прошлом году с «Арктик СПГ-2» было отправлено 1,17 млн тонн. Все отгрузки были сделаны в Китай. Поставки осуществлялись с июля по ноябрь, когда была возможна навигация по восточному маршруту СМП — через море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря в страны Азии. В этом году на фоне растущих цен на газ из-за конфликта на Ближнем Востоке стали возможны поставки по западному маршруту СМП — в обход Европы. И Китай, по-видимому, остается основным покупателем газа с подсанкционного проекта. Теоретически с июля, когда начнется навигация по восточному маршруту СМП, отгрузки могут увеличиться, но это будет зависеть от доступности танкеров-газовозов ледового класса Arc-7, количество которых ограниченно.
Рост грузопотока по Севморпути сегодня связан с высоким спросом на российский сжиженный природный газ.
А вот в среднесрочной перспективе нарастить грузопоток по СМП возможно не только за счет СПГ. Для увеличения грузопотока по СМП в правительстве рассматривались разные варианты. Например, доставка грузов до арктических портов по крупным рекам (Лена, Енисей и Обь). Также обсуждалась возможность расширения старых и строительства новых железных дорог в Арктической зоне, которые будут подходить к основным портам СМП. Говорили и про другой вариант — расширение самого маршрута до Большого Северного морского пути, чтобы он начинался в Санкт-Петербурге и заканчивался в Находке.
В итоге на последнем Восточном экономическом форуме было принято решение объединить эти проекты в Трансарктический коридор.
Как отметил вице-премьер Юрий Трутнев, сегодня фактически по СМП не доставляются грузы, которые находятся в континентальной части страны. Поэтому, чтобы поднять грузы к Северному морскому пути, необходимо построить железные дороги, провести дноуглубление, разобраться с экономикой, определить грузовую базу: что можно везти и какие преимущества эти перевозки предоставят экономике страны.
Сейчас над созданием плана развития Трансарктического транспортного коридора (ТТК) работает Минвостокразвития совместно с заинтересованными федеральными ведомствами и регионами. Как сообщил глава министерства Алексей Чекунков, план по созданию ТТК войдет в новую Стратегию развития Арктики до 2050 года. По его словам, в проекте документа планируется синхронизировать реализацию уже существующих и планируемых инфраструктурных проектов с развитием Трансарктического транспортного коридора и с образующимися грузами, основу которых составляют полезные ископаемые. По словам Чекункова, в июне проект будет представлен председателю правительства на Госкомиссии. Также ожидается, что его создание станет одной из важных тем Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке в сентябре.