Грузопоток по Северному морскому пути увеличился почти на 12 процентов

В Арктике у нас есть два завода по производству СПГ — «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2». Предприятия находятся рядом, и вывозить с них продукцию можно только по СМП. Но мощности «Ямал СПГ» (около 19 млн тонн в год) полностью загружены уже несколько лет подряд, поэтому увеличение отгрузок с этого завода невозможно. А вот «Арктик СПГ-2» (мощностью 13,2 млн тонн в год) находится под санкциями США с ноября 2023 года. В прошлом году в период с января по конец апреля с завода отгрузок не фиксировалось, а вот в этом году, по данным Kpler, с предприятия было сделано 14 рейсов и отгружено приблизительно 1 млн тонн СПГ. Фактически весь прирост грузопотока по СМП дал «Арктик СПГ-2». Более того, дальнейшее увеличение поставок в этом году, если оно произойдет, может быть связано только с этим заводом. Других уже действующих проектов, способных быстро нарастить отгрузки по СМП, сейчас нет.