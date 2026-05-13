В Крыму съезд с «Тавриды» на Судак откроют летом

«Уже в этом году открывается наша новая ветка — автодорога Льговское -Грушевка (это первый участок съезда с трассы “Таврида” на Судак — ред.). По графику должны открыть движение в июне. И следующий этап, на котором уже тоже идут работы, от Грушевки до Судака — четырехполосное движение, срок реализации 2027-й год», — прокомментировал Чебышев.
Ранее в эфире радио «Спутник в Крыму» министр транспорта Республики Крым Арсений Козловский сообщал, что первый участок съезда с «Тавриды» на Судак — дорогу от Льговского до Грушевки — откроют в июле.
Новый участок автодороги от трассы «Таврида» к Судаку пройдет в обход населенных пунктов, что значительно разгрузит местные транспортные артерии, заявлял ранее замначальника отдела проектной группы Департамента реализации мероприятий госпрограммы «Социально-экономического развития Крыма и Севастополя» Службы автодорог Крыма Илья Лобанов.