В Самарской области появится третья региональная школа креативных индустрий

Третью по счету в Самарской области школу креативных индустрий откроют в 2027 году в городе Чапаевске, сообщили в министерстве культуры региона. Создание подобных учреждений для творческого развития подрастающего поколения отвечает целям и задачам нацпроекта «Семья».
Новую школу креативных индустрий, в частности, откроют на базе детской школы искусств № 2 «Гармония». Данное учреждение допобразования победило в федеральном конкурсе Минкультуры России.
Уточним, что в Самарской области уже работают две школы креативных индустрий — в Тольятти и Кинеле. Первые выпускники этих образовательных учреждений уже поступили в вузы и пробуют свои силы в бизнесе.
Школы креативных индустрий открывают по всей стране с 2022 года. На таких площадках подростки в возрасте 12−18 лет изучают дизайн, звукорежиссуру, электронную музыку, фото- и видеопроизводство, интерактивные цифровые технологии, анимацию и 3D-графику. Преподаватели готовят ребят к условиям реального рынка. Выпускники завершают обучение с профессиональных портфолио на руках, умением создавать креативные продукты и работать с разными заказчиками.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.