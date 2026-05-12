Калужские чиновники нашли «красивую» замену слову «аборт»

Представители Министерства здравоохранения Калужской области стали называть аборт «негативным выбором при беременности», поскольку такая формулировка «красивее». Об этом во вторник, 12 мая, сообщил «Подъем».

Впервые эту формулировку использовала министр здравоохранения региона во время заседания, посвященного профилактике искусственного прерывания беременности. Она сообщила, что в 2025 году в регионе сделали около 700 абортов, в то время как в 2015 году специалисты провели почти пять тысяч таких операций.

— В своем докладе министр рассказывала в том числе и о том, как мы помогаем женщинам изменить решение и принять решение о деторождении. В ситуации, когда она склоняется к негативному выбору (аборту), который несет в себе такие последствия для здоровья женщины, в том числе психологического, слово «аборт» не раскрывает этого полностью, — заявили представители ведомства в беседе с порталом.

10 апреля 2025 года заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов заявил, что будет сложно найти подходящую альтернативу слову «брак». Так он прокомментировал предложение телеведущей Анфисы Чеховой заменить слово с целью улучшения демографической ситуации в стране.

