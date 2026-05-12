Мошенники взялись за дачников: чем пугают россиян аферисты

Злоумышленники начали рассылать собственникам дач и участков фальшивые сообщения якобы от имени местных властей и запугивать штрафами за борщевик на участке. Об этом сообщило Управление по борьбе с противоправным использованием информационно — коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт — Петербургу и Ленинградской области.