Мошенники взялись за дачников: чем пугают россиян аферисты

Злоумышленники начали рассылать собственникам дач и участков фальшивые сообщения якобы от имени местных властей и запугивать штрафами за борщевик на участке. Об этом сообщило Управление по борьбе с противоправным использованием информационно — коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт — Петербургу и Ленинградской области.
Как отметили в ведомстве, мошенники указывают, что за борщевик якобы грозит штраф до 50 тысяч рублей.
«Предлагают “решить вопрос по-хорошему”: “скидка при досудебном урегулировании”; “оплата услуг инспектора”; “быстрая оплата штрафа” по ссылке», — говорится в публикации.
Подчеркивалось, что, когда потенциальная жертва переходит по ссылке, ее перенаправляют на поддельный сайт, внешне схожий с порталом «Госуслуги». Человек вводит личные данные и переводит деньги напрямую аферистам.
Как писал сайт KP.RU, также стало известно, что мошенники создают фишинговые сайты, имитирующие интернет-магазины садовой техники и товаров для дачи. Для придания правдоподобия злоумышленники применяют функции ИИ и генерируют реалистичные фото товаров в фейковых магазинах.
Кроме того, аферисты атакуют российских дачников и предлагают несуществующие услуги по уборке участков от мусора и подготовке их к сезону после зимы.