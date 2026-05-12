Здесь успокоение души: как матушка Екатерина сохранила монастырь под Лисичанском

Художественный руководитель Московского современного художественного театра Руслан Банковский в Луганской Народной Республике вручил медаль Союза театральных деятелей «Спасаем Веру и Отечество» и отвез гуманитарную помощь в женский монастырь иконы Божией Матери «Призри на смирение», расположенный под Лисичанском. О судьбе монастыря — в материале «Вечерней Москвы».
В Луганске спецпредставитель Союза театральных деятелей Руслан Банковский вручил депутату Народного собрания ЛНР Василию Леонову медаль СТД «Спасаем Веру и Отечество» за то, что тот оказывает большую помощь жителям республики с 2014 года.
— Василий Леонов удостоен медали еще и за то, что помогает восстанавливать разрушенные храмы и монастыри, — рассказывает Руслан Банковский.
В кабинете Леонова более десятка икон, он отмечает, что русский человек силен духовностью.
От него мы выезжаем под Лисичанск, в женский монастырь иконы Божией Матери «Призри на смирение», чтобы передать церковную литературу и утварь.
О чем можно просить святого Георгия Победоносца: молитва.
— В одну из последних поездок я привез много икон для храмов ЛНР, в том числе большую икону «Призри на смирение», которая называлась, как и монастырь. Когда передавал матушке Екатерине, она чуть не расплакалась и была рада такому подарку, — рассказывает Руслан Банковский.
Въезжаем на территорию монастыря: с правой стороны — горка высотой несколько десятков метров, на ней, по преданию, до 1920-х годов находилась церковь, разрушенная во времена Советской власти, на этом месте теперь стоит поклонный крест. Поднимаюсь по лестнице, перекрестился, оборачиваюсь — и открывается красивый вид: уже стоящая внизу церковь, источник, из которого мужчина набирает воду в пятилитровые бутылки. Рядом недостроенная часовня.
Левее — здание, в котором живут монахини. Идем к игуменье, матушке Екатерине, уже наслышан, что из-за ранения она почти не передвигается.
Батюшка предал своих.
В комнате она сидит на диване, на котором лежат книги с житиями святых, на столе — стакан с водой и пачки таблеток. Рядом с монахиней — кот, она гладит его.
— У вас тут в монастыре умиротворение, — говорю ей, кругом непривычная тишина.
— У нас сейчас не монастырь, а монашеская община, — поправляет меня матушка Екатерина. Удивляюсь: почему?
— Когда здесь были украинцы и сплошная «серая зона», был у нас батюшка один, ни с кем не разговаривал, особенно с ополченцами. Иногда они заходили к нам, мы угощали их чаем. Батюшка узнал об этом, прислал сюда СБУ, те приехали по его наводке, — говорит матушка. — И этот батюшка забрал у нас все документы, так и живем без них. Восстанавливать бесполезно, регистрировали еще в Киеве, а мы хотим подчиняться Русской православной церкви. Мы просто живем здесь, нас никто не выгонит.
Порой ее голос надрывается, переходит на повышенный тон, по ее мнению, мне, человеку, приехавшему из Москвы, трудно понять, что они тут пережили.
—Украинцы стояли здесь восемь лет. В епархии владыка был бандеровский, а мы, монахини, русские духом, поэтому мы для них были врагами, так как дружили с «предателями», то есть с русскими. Меня выводили на расстрел, была ранена, — продолжает матушка.
Женщина, взглянув в окно, вспоминает, как в 2014 году ополченцы в итоге ушли с этих территорий.
— Меня тогда монахини спросили: «А мы будем уходить?». Я сказала, кто хочет — идите. А я не уйду. Потом на броне заехали украинские батальоны. И не дай бог, если скажешь что-то на русском языке. Они нам угрожали, у них были автоматы. Рассказывали нам, что Россия — страна-террорист, а мы, наоборот, ждали, чтобы пришли русские и освободили нас, — у женщины течет слеза по щеке.
Чего нельзя просить у Матроны Московской.
Нас оберегал Господь.
Она говорит, что взрывалось все кругом, было много погибших, но в монастыре все осталось цело.
— Господь нас хранил. Мы помогали в поселках хоронить погибших. В 2016 году погиб мой сын Костя, его СБУ убила, за то, что жил в Лисичанске и знал людей, которые были в ополчении, он ремонтировал им машины, — говорит матушка Екатерина и гладит кота. Рассказывает, что назвала его Котей, в честь сына.
Игуменья сожалеет, что у них нет постоянного батюшки. Был батюшка Евгений, жил здесь полгода, сейчас находится на фронте под Кременной. Приезжал из Лисичанска отец Дмитрий, потом батюшка из Валаамского монастыря.
— Но мы, монахини, выполняем все послушания и живем здесь. Я уже не могу уйти отсюда, так как основывала этот монастырь, — подводит итог матушка Екатерина. — Я пришла сюда 32 года назад, тут было болото, Господь открыл мне это место и сказал, что делать. Притащили вагончик, я жила здесь одна 10 лет, потом организовала строительство церкви. Сейчас строим часовню в честь Сергия Радонежского.
Она вспоминает, как открывала воскресную школу, рассказывала про православие.
— Теперь у нас есть обустроенный источник, купальня. К нам ездят бойцы за водичкой. А жители к нам почти не идут, так как город закрыт, в поселках многие погибли. Война тут была, и теперь тут другая жизнь, мы ждем, когда все закончится. Мы живем, молимся, сторожим. Жизнь такая: надо выстоять, — говорит она. Монахинь осталось всего четыре, да два трудника.
— Несколько человек умерли во времена оккупации, не выдержав издевательств, — вздыхает матушка.
В этот момент раздается звук взрыва. Руслан Банковский отмечает, что сработала наша ПВО и сбила вражеский снаряд.
— Да, два щелчка было, значит, противовоздушная оборона, — подтверждает игуменья.
После небольшой паузы режиссер интересуется, что привезти в следующий раз.
— Нам бы обставить часовню Сергия Радонежского у источника: там сейчас ничего нет. В первую очередь иконы нужны, — просит матушка Екатерина.
И Руслан Банковский делает у себя пометки в блокноте.
Василий Леонов, депутат Народного Собрания ЛНР, председатель комитета агарной промышленности:
— Я родился в 1974 году в Ворошиловграде (Луганске), с началом украинской оккупации не уехал. В 2014-м город опустел. Было сложно: без газа, света. И я стал собирать гуманитарную помощь. Взял под опеку детские дома, восстанавливаем храмы. Русский человек силен духовностью.
КСТАТИ.
В монастыре иконы Божией Матери «Призри на смирение» сейчас проживают четыре монахини и два трудника. При этом строится часовня Сергия Радонежского. Московским благотворительным фондом «Руспомощь» в монастыре установлен «Поклонный крест». Регулярно в монастырь выезжают представители «Народного фронта» помогать монахиням.
6 мая православные отметили День Иверской иконы Божией Матери — одного из самых известных образов Богородицы, особо почитаемых в России. Подробнее об иконе и празднике — в материале «Вечерней Москвы».