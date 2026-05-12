14-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Приокском районе

Все случилось около 18:43 на трассе Ряжск — Касимов — Нижний Новгород в районе 443-го километра. Школьница переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее совершил наезд 45-летний водитель Audi. В результате юная нижегородка получила травмы, и ее доставили в детскую областную больницу. Сейчас все обстоятельства случившегося выясняются.