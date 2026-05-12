«Артисты всегда там, где нужно поднять дух»: ректор Щукинского Евгений Князев — о фронтовых бригадах, современных бойцах и завтрашнем визите в госпиталь имени Бурденко

Советский и российский актёр, театральный педагог, ректор Театрального института имени Б. Щукина Евгений Князев вспоминает: в годы войны артисты и люди творческих профессий до такой степени поддерживали бойцов и в тылу, и на передовой. Вахтанговский фронтовой филиал проделал огромный путь от Москвы до Берлина, выступая на самых разных площадках. Когда необходимо было поднять дух, звучали не просто весёлые, жизнеутверждающие песни — артисты понимали: нужно побеждать, потому что впереди ждёт мирная жизнь. «А сейчас я сам пойду в госпиталь имени Бурденко — к бойцам, к современным ребятам, которые находятся на фронте, получили ранения и проходят лечение. Слава Богу, что они живы, — говорит Князев. — Если мы не оградим наше человечество от опасностей, тогда трудно будет заниматься и наукой, и культурой, и искусством».Завтра, 13-го числа, он лично отправится к раненым военнослужащим — чтобы поддержать их дух, как это делали фронтовые бригады 80 лет назад.