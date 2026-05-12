«Горжусь страной и плачу»: как Светлана Немоляева пережила войну и что рассказала у Вечного огня

В Александровском саду прошла церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Среди участников — народная артистка Светлана Немоляева. Её поколение называют детьми войны: страшные годы пришлись на раннее детство. Сначала эвакуация в Казахстан, затем в 1943‑м возвращение в Москву. «Всё это пережила и испытываю гордость за свою страну, за нашу армию», — говорит актриса. Она вспоминает, как в домах висели большие чёрные тарелки радио. Дедушка включал приёмник, и оттуда передавали: «Советские войска освободили город Будапешт!» И другие города. Тогда мечталось об одном: чтобы не было войны, чтобы жили мирно. Свои воспоминания Светлана Немоляева рассказывает со слезами на глазах и трепетно слушает военные песни.