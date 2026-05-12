Пассажиры занялись сексом в самолете на глазах у бабушки и ее внучки

Супружеская пара в бизнес-классе авиакомпании Copa Airlines занялась сексом на глазах у других пассажиров. Инцидент произошел 9 мая во время семичасового рейса из Панамы в Аргентину.
Жалоба поступила от бабушки, которая летела в VIP-зоне с несовершеннолетней внучкой. Она обратилась к бортпроводникам, указав на «подозрительные движения» пары на их местах. Прибывший член экипажа обнаружил наполовину обнаженных 60-летнего мужчину и 55-летнюю женщину.
Пару задержали сразу после посадки. Женщина отрицала свою причастность, «указывая пальцем на мужчину». Супругам предъявили обвинения в непристойном поведении. После допроса их отпустили. Аргентинская полиция продолжает расследование инцидента, передает Bild.
Летевший из Цюриха в Хельсинки пассажирский самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Берлине из-за гражданина Финляндии, который плевался на попутчиков и бросался на бортпроводника.
Пассажирский самолет сообщением Амстердам — Мехико перевозчика KLM экстренно приземлился на Бермудских островах из-за сильной вони от свиней в багажном отделении.