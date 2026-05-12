Министры Британии один за другим уходят в отставку: в чем причина

Три представителя британского правительства подали в отставку, не согласившись с решением премьер-министра Кира Стармера остаться на посту, несмотря на критику. О данном факте сообщает издание The Guardian.
Кабинет покинули замглавы МВД Джесс Филлипс, замминистра по делам жилищного строительства и местного самоуправления Миатта Фанбулле и министр по вопросам помощи пострадавшим и борьбы с насилием в отношении женщин и девочек Алекс Дэвис-Джонс.
Филлипс назвала Стармера порядочным, но недостаточным лидером. Фанбулле призвала его действовать в интересах страны и отметила потерю доверия. Дэвис-Джонс указала на провал лейбористов на выборах и необходимость слушать избирателей.
Ранее KP.RU сообщил, что Стармера давно критикуют, но новая волна хейта началась после провала его партии на выборах в парламент Британии. Несмотря на неудачу, премьер-министр заявил, что не собирается уходить в отставку и освобождать свое место.