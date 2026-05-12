Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министры Британии один за другим уходят в отставку: в чем причина

Британские министры уходят в отставку из-за Стармера.

Источник: Комсомольская правда

Три представителя британского правительства подали в отставку, не согласившись с решением премьер-министра Кира Стармера остаться на посту, несмотря на критику. О данном факте сообщает издание The Guardian.

Кабинет покинули замглавы МВД Джесс Филлипс, замминистра по делам жилищного строительства и местного самоуправления Миатта Фанбулле и министр по вопросам помощи пострадавшим и борьбы с насилием в отношении женщин и девочек Алекс Дэвис-Джонс.

Филлипс назвала Стармера порядочным, но недостаточным лидером. Фанбулле призвала его действовать в интересах страны и отметила потерю доверия. Дэвис-Джонс указала на провал лейбористов на выборах и необходимость слушать избирателей.

Ранее KP.RU сообщил, что Стармера давно критикуют, но новая волна хейта началась после провала его партии на выборах в парламент Британии. Несмотря на неудачу, премьер-министр заявил, что не собирается уходить в отставку и освобождать свое место.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше