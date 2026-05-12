Детсады и школы закроют. В Волгограде на 2,5 дня оставят без воды 3 района

Масштабные работы по ремонту оборудования водоочистного сооружения и сетей водоснабжения стартуют в Волгограде 15 мая. В связи с этим три района областного центра в течение пятницы, субботы и отчасти воскресенья останутся коммунального ресурса. Между тем в Дзержинском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах Волгограда проживают около 460 тысяч человек.
Горожанам обещают подвозить воду. Но это не обеспечит привычных удобств. К тому же не у всех волгоградцах в квартирах имеются ёмкости для этих целей. Не стоит забывать и о стариках и инвалидах, которым не под силу таскать вёдра на этажи. Что ждёт жителей областного центра в ближайшие дни, в материале «АиФ-Волгоград».
«А как быть инвалидам?».
О том, что жителей трёх районов Волгограда на трое суток лишат холодной воды, ресурсоснабжающая организация сообщила 8 мая.
В «Концессиях водоснабжения» уведомили: около 20 цистерн будут с восьми утра пятницы, 15 мая, ежечасно дежурить по адресам, указанным в графике подвоза. Набрать воду можно будет до 21:00.
В компании признают: поставить цистерны на каждой улице невозможно. Не нашли адреса в списке — ищите ближайшую точку.
«График подвоза составлялся так, чтобы было удобно всем», — подчеркивают коммунальщики.
Горожане так не считают.
«А как быть инвалидам? Я и от своего дома воды донести не смогу. А от другого — просто жесть. Что предлагаете делать таким, как я?» — пишет волгоградка.
Между тем нести придётся не от соседнего здания, а гораздо дальше. Так, на проспекте Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда всего три адреса — дома №№ 3, 8 и 30. Между тем тянется он от Первой продольной до Второй. Тут не то, что инвалидам, а и здоровым людям придётся нелегко.
Размер цистерны — 10 кубов. То есть, в сутки для жителей главного проспекта района подвезут всего 30 кубометров. Этого явно не хватит для того, чтобы обеспечить их ресурсом даже в самых скромных объемах.
Школьников — на дистант.
Коммунальщики успокаивают: переживать «засуху» жителям Тракторозаводского и Красноктябрьского районов придется не три дня, а чуть меньше.
«С утра 17 мая по мере запуска водонапорных станций и заполнения ресурсом магистральных сетей они начнут получать воду. Немногим дольше она будет идти до жителей Дзержинского района — чтобы от очистных сооружений на севере города воде дойти, к примеру, до жителей поселка Гумрак, ей придётся преодолеть десятки километров», — настраивают «Концессии» горожан.
Волгоградцев между тем удивляет: с чем связано такое длительное отключение? Прежде ремонтные работы успевали выполнить за сутки. Отключение воды почти на 60 часов грубо нарушает права людей.
«Сталина на вас нет! Расстрелял бы за такое отношение к людям!» — эмоционально реагируют волгоградцы.
«Хотя бы в будние дни делали, а не в выходные, когда все дома», — возмущаются жители областного центра.
В мэрии между тем поясняют: в эти дни школьников переведут на дистанционное обучение. Детсады и вовсе не будут работать. Примут только тех малышей, у родителей которых нет никакой возможности оставить их дома.
В «Концессиях» уверяют мероприятия направлены на улучшение водоснабжения почти 500 тысяч волгоградцев.