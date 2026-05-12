Пожилые супруги занялись сексом посреди салона самолета на глазах попутчиков

Семейная пара занялась сексом в бизнес-классе самолёта Copa Airlines на глазах у пассажиров. После посадки обоих задержали, пишет Bild.
Инцидент произошёл 9 мая во время рейса из Панамы в Аргентину. Полёт длился семь часов. Одна из пассажирок VIP-зоны, летевшая с несовершеннолетней внучкой, пожаловалась бортпроводникам на подозрительные движения соседей.
Член экипажа подошёл к креслам и застал 60-летнего мужчину и 55-летнюю женщину полуобнажёнными. «Пассажиры бизнес-класса были в полном шоке», — рассказала журналистка из Росарио, находившаяся на том же рейсе.
Супругов взяли под стражу сразу после приземления. Женщина отрицала свою причастность и, как уточняет издание, перекладывала вину на мужа. Обоих обвинили в непристойном поведении и после допроса отпустили. Им может грозить штраф или принудительное пожертвование в благотворительную организацию. Аргентинская полиция продолжает расследование.
