Президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить с Ираном только «хорошую сделку». Об этом глава Белого дома сообщил во вторник, 12 мая.
«Мы заключим только хорошую сделку», — заявил американский лидер во время беседы с журналистами перед вылетом в Китай.
По словам Трампа, он также намерен подробно обсудить станцию вокруг Ирана в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп рассказал об условиях заключения сделки между США и Ираном. Как заявил американский лидер, одним из них является вывоз иранского ядерного топлива в Штаты.
Также Вашингтон настаивает на приостановке Ираном работы подземных объектов страны. В случае выполнения этих условий, по словам Трамп, США готовы ослабить санкции в отношении исламского государства.