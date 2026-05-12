Ученые сообщили о риске повторения «супер Эль-Ниньо», унесшего жизни миллионов людей в XIX веке

В ближайшее время мир может столкнуться с «супер Эль-Ниньо» — крайне сильным климатическим явлением, способным вызвать масштабные погодные аномалии по всей планете. В 1877 году по всей планете произошли сильнейшие засухи и экстремальные волны жары, из-за чего в Индии, Китае, Бразилии и Египте начался масштабный голод, который унес миллионы жизней. Об этом в понедельник, сообщил портал New-Science.
Эль-Ниньо и его противоположность, Ла-Нинья, выступают ключевыми циклами погоды, которые повторяются каждые 2−7 лет и влияют на глобальный климат. Эль-Ниньо характеризуется потеплением вод в экваториальной части Тихого океана, что смещает тепло и меняет атмосферные процессы. В свою очередь Ла-Нинья охлаждает воды и смягчает последствия Эль-Ниньо.
Согласно данным американских климатологов, Земля переходит от Ла-Нинья к нейтральному состоянию, но также прогнозируется быстрое развитие Эль-Ниньо. Метеорологи предупредили о возможности беспрецедентных погодных явлений. В частности, вероятность формирования Эль-Ниньо к июню оценивается в 70 процентов, а к концу года — в 94 процента, передает портал.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что Эль-Ниньо активизируется в период с июня по август и затянется по меньшей мере до конца 2026 года. При этом наиболее ярко его последствия проявятся зимой.