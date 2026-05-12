Как жила семья Александры Пахмутовой до Сталинградской битвы

— Дом в бывшем поселке СталГРЭС по улице 1-й Пятилетки, 5 хорошо сохранился, потому что Бекетовка и ее окрестности стали одним из немногих мест на территории воюющего города, куда практически не добралось пламя Сталинградской битвы, — рассказывает волгоградский краевед Роман Шкода. — Немцы стояли совсем близко отсюда, обстреливали этот район, но уличных боев на территории Бекетовки не было. Поэтому здесь и смогла сохраниться в целостности историческая застройка. Рядом с домом когда-то висели часы, из-за чего расположенный здесь магазин стали называть «магазин под часами». А еще у постройки есть некоторые интересные особенности. Например, общий для нескольких квартир огромный балкон на главном фасаде, который тянется почти через весь второй этаж.