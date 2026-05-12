Трамп высказался о возможной предстоящей поездке в Россию

Президент США Дональд Трамп допустил, что в этом году может приехать в Россию. Об этом он рассказал во время пресс-конференции около Белого дома, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
«Это возможно. Я сделаю все необходимое», — резюмировал глава США.
Напомним, до этого глава Белого дома отмечал, что хотел бы приехать в РФ только после окончания конфликта на Украине. Также он допускал развитие отношений Вашингтона и Москвы, но только после урегулирования украинского конфликта. В Кремле заметили, что украинский кризис никак не мешает развитию дипломатических и других отношений между РФ и США.
Ранее KP.RU передал слова президента США о том, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению. Трамп подчеркнул, что Вашингтон будет и дальше прилагать посреднические усилия по этому вопросу.