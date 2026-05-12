Что настрого запрещено на Якова Тёплого, 13 мая 2026 года

Так что 13 мая — день, чтобы сорвать одуванчик, сдуть пушинки, загадать желание и вспомнить: самый стойкий — не тот, кто громче всех протестует. А тот, кто, как этот скромный сорняк, каждую весну поднимает свою желтую голову к солнцу — независимо от того, что о нем думают газонокосильщики. Возможно, нам стоит у него поучиться. Хотя бы один день в году.