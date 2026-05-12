Хегсет: Американские военные перенимают опыт Украины в применении дронов

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американские военнослужащие перенимают опыт Вооруженных сил Украины в применении беспилотников. Об этом он сообщил в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.
«Я лично одобрял направление туда (на Украину — прим. ред) дополнительного персонала, чтобы получать информацию о применении беспилотников на этом поле боя, как в наступательном, так и оборонительном планах», — заявил Хегсет.
Ранее KP.RU сообщал, что Украина могла стать американским полигоном. Как заявляло издание Defense News, США хотели использовать страну для испытания собственных беспилотников.