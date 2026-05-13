Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе решили вопрос размыва дорог на южном выезде

В Уфе решили вопрос размыва дорог на южном выезде из города. О работе в этом направлении в своих социальных сетях рассказал глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов.

Источник: глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов | соцсети

Первой точкой стал участок на улице Амантая. В прошлом году здесь выявили проблемную зону: ливневка не справлялась с обильными осадками. Было принято решение обустроить дополнительный дождеприемник. На данный момент работы завершены, ситуацию будут мониторить и в этом году.

Второй точкой стал участок на улице Генерала Рыленко. Здесь, с наступлением весны, размылся грунт из-за фактов вандализма на системе ливневой канализации, что привело к провалу на тротуаре. Ситуация остается на контроле городских служб. Рассмотрена корректировка проекта, чтобы исключить повтор подобных случаев в будущем.

Ранее сообщалось, что в Уфе забетонировали размытый участок дороги на улице Генерала Рыленко.