Конфликт с дракой произошл на Нагибина в Ростове

В Ростове на улице Нагибина произошел конфликт между местными жителями. О случившемся сообщили в пресс-службе донской полиции.
По предварительным данным, нетрезвый мужчина вел себя агрессивно по отношению к прохожим. Один из водителей, который стал свидетелем происходящего, попытался пресечь его действия. Между мужчинами завязалась драка.
В полиции уточнили, что сейчас проводят проверку. Сотрудники устанавливают личности всех участников инцидента и выясняют, при каких обстоятельствах это произошло.
