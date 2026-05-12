Жители Москвы придумали, как решить наболевший квартирный вопрос: подробности

Мечта стать москвичом ближе, чем кажется. Ведь получить прописку и стать обладателем недвижимости в столице можно заплатив меньше 4 млн рублей. Это выяснили аналитики издания KP.RU.
«За это сегодня нужно отдать минимум 3,6 млн рублей. Ведь столько стоит самая дешевая квартира столицы. В расчет не берем апартаменты (там разрешена только временная прописка) и доли. Правда, сам объект, как можно догадаться по цене, очень специфический», — говорится в публикации.
Кроме того, москвичи все чаще выбирают для проживания гаражи. Они обустраивают небольшие помещения в современном стиле с кроватью, кухней и санузлом. Однако важно понимать, что, купив гараж, получить регистрацию невозможно. Ведь изначально это помещение не предназначено для проживания.
Ранее KP.RU сообщил, что цены на недвижимость в Москве за последнее время сильно выросли. Однако москвичи не теряют надежды стать обладателем заветных квадратных метров, даже если они будут находится за Полярным кругом. Аналитики издания рассказали, почему жители Москвы массово скупают квартиры в Воркуте.