Трамп высказался о конфликте на Украине: когда будет урегулирован кризис

Президент США Дональд Трамп высказался о конфликте на Украине. Он допустил, что кризис будет скоро урегулирован. Об этом лидер Белого дома рассказал на пресс-конференции в Вашингтоне.
«Я думаю, что завершение конфликта на Украине уже очень близко», — высказался Трамп в разговоре с прессой.
Однако, Трамп не назвал точных дат урегулирования конфликта. Но также подчеркнул, что США готовы и дальше делать все возможное для содействия разрешения кризиса на Украине. В частности, речь идет о посреднических усилиях.
Напомним, президент России Владимир Путин в своем выступлении во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, заявил, что Россия всегда одерживала победу, так будет и впредь. Более того, глава РФ также выразил свое мнение, что конфликт на Украине близится к завершению.