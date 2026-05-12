Калининградская область приняла международный блог-тур о наследии Победы

Калининградская область стала площадкой для международного молодежного общения в рамках блог-тура «Наследие Великой Победы». С 8 по 11 мая регион посетили иностранные блогеры и участники Медиашколы Всемирного фестиваля молодежи. Они приехали, чтобы познакомиться с историей Калининградской области и увидеть ключевые места, связанные с Великой Отечественной войной.

Гости побывали на параде Победы 9 мая и возложили цветы к мемориалу 1200 гвардейцам. Также они посетили Форт № 5, музей «Блиндаж», памятник жертвам Холокоста и местный историко-художественный музей. Одним из самых ярких событий стала реконструкция штурма Кенигсберга. Кроме истории, участники познакомились и с современностью региона: посетили Янтарный комбинат, остров Канта и «Дом молодежи».

Ранее мы писали, что музей Мирового океана открыл третий сезон подводного парка «Янтарный».