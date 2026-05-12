В Волгограде выбрали победителей регионального этапа «Семейной зарницы»

Участниками регионального этапа стали 24 команды из города-героя и разных районов. Лучшими стала семейная пара Скороходовых с детьми, представившая Киквидзенский район. Вместе с другими участниками игры им пришлось демонстрировать навыки начальной военной подготовки, управления беспилотниками, сборки и разборки оружия, а также спортивную форму и знания по истории России. Кроме того, всем семьям пришлось пройти военно-тактическую игру на полигоне острова Зеленый.