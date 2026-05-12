В Волгограде выбрали победителей регионального этапа «Семейной зарницы»

В областном центре определили победителей регионального этапа во Всероссийской патриотической игре «Семейная зарница». Подробностями поделились в администрации Волгоградской области.
Участниками регионального этапа стали 24 команды из города-героя и разных районов. Лучшими стала семейная пара Скороходовых с детьми, представившая Киквидзенский район. Вместе с другими участниками игры им пришлось демонстрировать навыки начальной военной подготовки, управления беспилотниками, сборки и разборки оружия, а также спортивную форму и знания по истории России. Кроме того, всем семьям пришлось пройти военно-тактическую игру на полигоне острова Зеленый.
Второе место на состязаниях заняла семья Бакчеевых из Михайловки, а третьими стали супруги Утекешевых из областного центра. Победители помимо памятных подарков и дипломов получили право представлять Волгоградскую область в финальном этапе, который пройдет в августе-сентябре в регионе.
