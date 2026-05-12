Новые трехдневные выходные в июне уже ждут волгоградцы

Жители Волгограда и области 12 мая вышли на работу после трехдневного отдыха по случаю Дня Победы. В первый же рабочий день короткой трудовой недели волгоградцы успели заглянуть в производственный календарь, согласно которому трехдневные выходные ожидаются в июне.
Приурочен июньский отдых к государственному празднику — Дню России, который отмечается ежегодно 12 июня. В 2026 году так как эта дата выпадает на пятницу, выходные будут длиться с 12 по 14 июня. 11 июня — сокращённый на один час рабочий день.
Отметим, что в июне 2026-го при пятидневной рабочей неделе работать жителям Волгоградской области предстоит 21 день, а отдыхать — девять.