WhatsApp* закручивает гайки: Идентификация, бэкапы и метрики с 15 мая станут обязательными

Ранее сообщалось, что в России зафиксирована массовая волна взломов аккаунтов в WhatsApp*, основной удар пришёлся на бизнес-профили компаний. Злоумышленники действуют через службу поддержки мессенджера, используя номера телефонов, находящиеся в открытом доступе. Они пишут в техподдержку от имени владельца интернет-магазина или салона красоты, заявляя о якобы потерянном доступе к аккаунту. После этого специалисты блокируют все активные сеансы и высылают запрошенный код.