В Рособрнадзоре разъяснили порядок пересдачи ЕГЭ-2026

Рособрнадзор: выпускники смогут пересдать ЕГЭ 8 и 9 июля.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Выпускники российских школ в 2026 году 8 и 9 июля смогут пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету и использовать новый результат при поступлении в вузы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.

«С 2024 года выпускники могут пересдать один учебный предмет по своему выбору и использовать результаты пересдачи при приеме на обучение вузы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пересдать можно любой предмет, в том числе русский язык, математику или предмет по выбору.

В 2026 году дополнительными датами пересдач установлены 8 и 9 июля.

«Обязательные предметы (русский язык и/или математика) для получения аттестата выпускники могут пересдать в резервные дни основного периода, а также дается возможность пересдать и в дополнительный (сентябрьский) период, предусмотренный расписанием», — следует из сообщения.

Основной этап ЕГЭ в этом году начнется 1 июня.