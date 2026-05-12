Коломна в мае: черемуха в цвету, нарядные дома, Знамена Победы и георгиевские ленты повсюду

10 мая корреспондент «МК» побывал в древней Коломне Московской области, чтобы поймать настоящие майские вайбы: попробовать местные калачи, выпить чаю из дымящегося самовара, увидеть монастырские сады, цветущие акации, яблони и декоративные кустарники, сфотографироваться у Коломенского Кремля и его руин, пройти по Бобреневскому понтонному мосту через Москву-реку, остановиться с камерой возле десятков памятников, старинных особняков, скульптур и инсталляций под открытым небом, которые в совокупности делают этот город таким прилагательным для туристов. Но также и ощутить эхо недавнего празднования 9 мая, к которому коломенцы вспомнили ветеранов-земляков, принарядили улицы и дома, в том числе вывесив повсюду Знамена Победы.

