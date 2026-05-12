Трамп заявил, что конфликт на Украине очень близок к завершению

10 мая в СМИ появилась информация о том, что вероятность того, что Дональд Трамп принудит президента Украины Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки по Донбассу, остается высокой. По словам украинских журналистов, после того как секретаря совета национальной безопасности и обороны страны Рустема Умерова вызвали в США, украинский лидер «не осмелился перечить» Трампу и поддержал предложенное им перемирие с Россией.