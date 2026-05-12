Трамп заявил, что конфликт на Украине очень близок к завершению

Президент США Дональд Трамп во вторник, 12 мая, что конфликт на Украине «очень близок» к своему завершению.
— Я думаю, что завершение войны на Украине уже очень близко, — отметил глава Белого дома.
Об этом он рассказал в беседе с журналистами перед вылетом в Китай, передает РИА Новости.
9 мая, во время ответов на вопросы журналистов по итогам Дня Победы, президент России Владимир Путин также заявил, что украинский кризис приближается к завершению. Российский лидер подчеркнул, что США искренне стремятся к урегулированию конфликта, но он прежде всего является «делом России и Украины».
10 мая в СМИ появилась информация о том, что вероятность того, что Дональд Трамп принудит президента Украины Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки по Донбассу, остается высокой. По словам украинских журналистов, после того как секретаря совета национальной безопасности и обороны страны Рустема Умерова вызвали в США, украинский лидер «не осмелился перечить» Трампу и поддержал предложенное им перемирие с Россией.