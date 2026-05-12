Школьная учительница Путина заявила, что гордится им

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Школьная учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич заявила, что гордится своим учеником.
«Он заслуживает того, чтобы руководить таким великим государством, как Россия. И я горжусь им, честно говорю», — сказала Гуревич ИС «Вести».
Она также добавила, что Путин с 14 лет мог разговаривать на любые серьезные взрослые темы, в том числе международного масштаба.
«Он умеет разговаривать с людьми, он достоин того, чтоб общаться среди людей, понимать их чаяния, их потребности, учитывать их недостатки. Людей идеальных не бывает, мы все с определенными недостатками. Он это все знает», — подчеркнула Гуревич.