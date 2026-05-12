Комик Слепаков* назвал себя израильтянином в беседе с Незлобиным

Юморист Семен Слепаков (признан иноагентом в РФ) заявил, что считает себя израильтянином. Такое высказывание прозвучало в разговоре со стендап-комиком Александром Незлобиным, запись которого опубликована на YouTube.
В ходе беседы Слепаков* высказал мнение, что жители Израиля обладают большей свободой для публичного выражения политической позиции. По его словам, в Израиле он может открыто критиковать любые политические фигуры и свободно высказывать собственное мнение.
Незлобин, проживающий в США, поддержал эту точку зрения. Он отметил, что в Соединённых Штатах, по его мнению, граждане также имеют возможность открыто говорить о своих взглядах.
Ранее Слепаков* заявлял, что не хотел бы терять российскую аудиторию. Он подчёркивал, что не ставит целью оскорбление россиян своими выступлениями и считает, что в стране проживает много достойных людей.
В последние годы Слепаков* неоднократно выступал с публичными комментариями на политические темы, а его высказывания и творческая деятельность вызывали широкий общественный резонанс как в России, так и среди русскоязычной аудитории за рубежом.
*Признан иноагентом в РФ.