Калининградцев попросили сообщать о «зеленых лужах» в микрорайоне Космодемьянского

Как пояснили в мэрии, специалисты МП «Калининградтеплосеть» проводят работы на сетях, подключенных к котельной «Балтптицепром». Для выявления возможных утечек в систему ввели химический краситель уранин, который окрашивает воду в ярко-зеленый цвет. В администрации подчеркнули, что вещество безопасно для окружающей среды.