Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградцев попросили сообщать о «зеленых лужах» в микрорайоне Космодемьянского

В теплоноситель добавили специальный краситель для поиска скрытых повреждений на теплосетях.

В микрорайоне им. А. Космодемьянского в Калининграде в теплоноситель добавили специальный краситель для поиска скрытых повреждений на теплосетях. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Как пояснили в мэрии, специалисты МП «Калининградтеплосеть» проводят работы на сетях, подключенных к котельной «Балтптицепром». Для выявления возможных утечек в систему ввели химический краситель уранин, который окрашивает воду в ярко-зеленый цвет. В администрации подчеркнули, что вещество безопасно для окружающей среды.

После добавления реагента окрашенная вода проходит по всей системе — от магистральных труб до внутридомовых сетей и батарей. Коммунальные службы в это время обследуют трассы, подвалы и тепловые камеры.

«Ярко-зеленые лужи на земле или в подвале однозначно указывают на место прорыва трубы», — отметили в администрации и попросили жителей микрорайона не пугаться при обнаружении зеленой воды и сообщать о таких случаях в «Калининградтеплосеть».

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше