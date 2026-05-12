Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав Беларуси сказал, сколько дней нужно отдыхать в санатории, чтобы был эффект

Минздрав сказал, сколько дней надо отдыхать в санатории, чтобы был эффект.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве здравоохранения и Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения разработали стандарты пребывания в санаториях для достижения максимального лечебного эффекта, пишет БелТА.

По словам директора центра по оздоровлению Геннадия Болбатовского, чтобы достичь максимального медицинского эффекта продолжительность пребывания в санаториях оптимально должна составлять 15 дней для взрослых и 18 дней для детей.

Если же цель поездки — в отдыхе и оздоровлении, то возможны более короткие срок пребывания. В этом случае отсутствуют строгие стандарты и необходимость в лечении конкретных заболеваний.

— По итогам 2025 года средняя продолжительность отдыха в наших санаториях составила 11 — 12 суток. Также популярностью пользуются путевки выходного дня, — прокомментировал Болбатовский.

Ранее Центр оздоровления сказал, что будет с ценами на путевки в санатории Беларуси.

Еще Белстат назвал топ подорожавших товаров в Беларуси.