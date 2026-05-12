Минздрав Беларуси сказал, сколько дней нужно отдыхать в санатории, чтобы был эффект

В Министерстве здравоохранения и Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения разработали стандарты пребывания в санаториях для достижения максимального лечебного эффекта, пишет БелТА.
По словам директора центра по оздоровлению Геннадия Болбатовского, чтобы достичь максимального медицинского эффекта продолжительность пребывания в санаториях оптимально должна составлять 15 дней для взрослых и 18 дней для детей.
Если же цель поездки — в отдыхе и оздоровлении, то возможны более короткие срок пребывания. В этом случае отсутствуют строгие стандарты и необходимость в лечении конкретных заболеваний.
— По итогам 2025 года средняя продолжительность отдыха в наших санаториях составила 11 — 12 суток. Также популярностью пользуются путевки выходного дня, — прокомментировал Болбатовский.
