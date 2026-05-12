Учительница Путина рассказала, что тот был самым сильным в школе

Вера Гуревич, школьная учительница президента России Владимира Путина, поделилась воспоминаниями о его школьных годах. По словам педагога, будущий глава государства был «самым сильным мальчишкой» в школе, и никто не осмеливался вступать с ним в конфликт.
— Он всегда был сильным. Я бы даже сказала, пожалуй, во всей нашей школе он был самым сильным мальчишкой. Никто бы с ним никогда не посмел связываться, — сказала учительница в эфире Первого канала.
Педагог также подчеркнула роль отца будущего президента Владимира Спиридоновича Путина в его воспитании. Гуревич отметила требовательность родителя, который хотел видеть сына всегда впереди. Она охарактеризовала родителей Путина как очень гостеприимных и радушных людей.
Гуревич также поделилась воспоминаниями о детских годах Путина. Она отметила, что будущий президент всегда выделялся среди сверстников. По словам педагога, уже с 11 лет будущий глава государства демонстрировал быстрое и конкретное мышление, а не абстрактное.
Ранее Владимир Путин лично пригласил Веру Гуревич посетить парад Победы, а затем погостить в Москве. Для нее была организована культурная программа, а 11 мая президент пригласил ее на ужин в Кремль и сам забрал женщину на автомобиле из гостиницы.