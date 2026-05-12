В Калининградской области стартовал приём заявок на конкурс «Лучший по профессии»

В Калининградской области начался региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Первые заявки уже поданы.
Номинация «Сварщик».
Соревнования пройдут с 1 по 30 июня. Заявки принимаются до 25 мая.
Один из участников — Иван Курилов из посёлка Славянское Полесского округа, электрогазосварщик на предприятии по добыче торфа. Стаж — больше 10 лет. «По первому образованию я техник-электрик, но специальность сварщика оказалась перспективнее, поэтому переучился. В работе использую полуавтоматическую сварку в среде защитных газов и электродуговую сварку», — рассказал он.
Участвовать могут граждане России со стажем не менее трёх лет по профессии сварщика.
Номинация «Машинист».
До 11 августа открыт приём заявок на соревнования среди машинистов грузового и пассажирского движения.
Номинация «Второй старт».
Для ветеранов СВО, работающих по гражданским профессиям, проводится специальная номинация без требования к минимальному стажу. Региональный этап — в июле, заявки принимаются до 24 июня.
Призы.
Победители федерального этапа (25 номинаций) получат:
1 место — 1 млн рублей, 2 место — 500 тыс. рублей, 3 место — 300 тыс. рублей.
Организатор — Минтруд России при поддержке профсоюзов и работодателей. Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Кадры».