Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области стартовал приём заявок на конкурс «Лучший по профессии»

В Калининградской области начался региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Первые заявки уже поданы. Номинация «Сварщик’Соревнования пройдут с 1 по 30 июня. Заявки принимаются до 25 мая. Один из участников — Иван Курилов из посёлка Славянское Полесского округа, электрогазосварщик на предприятии по добыче торфа. Стаж — больше 10 лет. “По первому…

Источник: Янтарный край

В Калининградской области начался региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Первые заявки уже поданы.

Номинация «Сварщик».

Соревнования пройдут с 1 по 30 июня. Заявки принимаются до 25 мая.

Один из участников — Иван Курилов из посёлка Славянское Полесского округа, электрогазосварщик на предприятии по добыче торфа. Стаж — больше 10 лет. «По первому образованию я техник-электрик, но специальность сварщика оказалась перспективнее, поэтому переучился. В работе использую полуавтоматическую сварку в среде защитных газов и электродуговую сварку», — рассказал он.

Участвовать могут граждане России со стажем не менее трёх лет по профессии сварщика.

Номинация «Машинист».

До 11 августа открыт приём заявок на соревнования среди машинистов грузового и пассажирского движения.

Номинация «Второй старт».

Для ветеранов СВО, работающих по гражданским профессиям, проводится специальная номинация без требования к минимальному стажу. Региональный этап — в июле, заявки принимаются до 24 июня.

Призы.

Победители федерального этапа (25 номинаций) получат:

1 место — 1 млн рублей, 2 место — 500 тыс. рублей, 3 место — 300 тыс. рублей.

Организатор — Минтруд России при поддержке профсоюзов и работодателей. Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Кадры».