Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Паспортный контроль на ПВЗ не работает: В России могут ужесточить проверку возраста при онлайн-заказах

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил обязать маркетплейсы вводить двухфакторную верификацию возраста при покупке товаров с пометкой «18+». С такой инициативой он выступил в беседе с РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Сейчас правила обязывают площадки ставить возрастную маркировку, а на пунктах выдачи сверять паспортные данные покупателя. Но на практике, сетует парламентарий, сотрудники отдают заказ любому, кто назовёт код, — хоть младшекласснику. Родители бьют тревогу, общественные организации приводят пугающие примеры, а бизнес продолжает делать вид, что ничего не происходит.

По замыслу Свищева, просто подтверждения через смс недостаточно. Нужен второй барьер: например, сканирование паспорта или биометрия. Без подтверждённого возраста система попросту не должна отправлять заказ в сборку. Также депутат предлагает усилить контроль в пунктах выдачи — требовать оригинал документа и сверять лицо, а маркетплейсы — ежемесячно сдавать в Роспотребнадзор отчёты о забракованных заявках от подростков.

«Технически любая площадка может настроить систему так, чтобы без подтверждённого возраста заказ просто не уходил в сборку. Но это снижает продажи, и бизнес предпочитает закрывать глаза. Пока глаза закрыты, дети получают опасные “игрушки”. А расплачиваются потом своим здоровьем и чужими судьбами. Это не рыночные отношения, это безответственность, граничащая с преступной халатностью. Пусть платформы перестанут зарабатывать на том, что потом калечит детей. Человеческий подход к бизнесу никто не отменял», — заключил Свищев.

Ранее Россельхознадзор обнаружил на маркетплейсах попытки продажи семян борщевика Сосновского, представляющего серьёзную угрозу для экосистем. Надзорный орган продолжит работу с онлайн-площадками, чтобы исключить попадание опасного сорняка на участки дачников и сельских жителей. Специалисты уже провели контрольную закупку обычного борщевика, используемого в кулинарных целях. Сейчас ведётся проверка, не скрывается ли под видом безобидного растения ядовитый инвазивный вид.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше