Тренер Тарханов оценил поражение «Краснодара» в матче с «Динамо»

За один тур до конца чемпионата Российской Премьер-лиги борьба за титул развернулась между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром», а за бронзовые медали соперничают московские «Локомотив» и «Спартак». Об этом в эксклюзивном интервью сайту MK.ru заявил заслуженный тренер России, ветеран ЦСКА Александр Тарханов.
«Краснодар» 11 мая проиграл московскому «Динамо» со счётом 1:2 в гостевом матче 29-го тура Российской премьер-лиги.
«Результат неожиданный из-за того, что “Краснодар” — лучшая команда. И, плюс, они могли даже сыграть вничью, но Хуан Боселли не забил», — сказал он.
По его мнению, однозначного фаворита в гонке за чемпионство нет, поскольку «Зениту» предстоит непростой матч в Ростове, где местная команда также будет бороться за очки. Тарханов отметил, что обе команды заслуживают победы, а шансы «Спартака» на бронзу остаются высокими, несмотря на то что «Локомотив» выглядит стабильнее и играет с ЦСКА, тогда как «Спартак» встречается в Махачкале с «Динамо Махачкала», которая также важно избежать стыковых матчей.
О неудачной реализации моментов «Краснодаром» в матче 29-го тура против «Динамо» высказался экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии NEWS.ru. Он отметил, что команде не хватило концентрации во втором тайме, когда были упущены два отличных шанса на победу, а пропущенный гол от Константина Тюкавина стал решающим. Масалитин добавил, что у «Краснодара» сохраняется шанс на чемпионство, хотя если бы «Ростов» не решил свои турнирные задачи, эти возможности были бы шире.
