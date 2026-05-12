Тренер Тарханов оценил поражение «Краснодара» в матче с «Динамо»

О неудачной реализации моментов «Краснодаром» в матче 29-го тура против «Динамо» высказался экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии NEWS.ru. Он отметил, что команде не хватило концентрации во втором тайме, когда были упущены два отличных шанса на победу, а пропущенный гол от Константина Тюкавина стал решающим. Масалитин добавил, что у «Краснодара» сохраняется шанс на чемпионство, хотя если бы «Ростов» не решил свои турнирные задачи, эти возможности были бы шире.